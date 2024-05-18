الخريجون الجدد يواجهون معضلة في سوق العمل.. وهؤلاء يقومون بالتوظيف!

4 دقائق للقراءة

تواجه دفعة عام 2024 من الخريجين سوق عمل صعبة. حيث تباطأ التوظيف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأصبحت الوظائف المبتدئة أكثر تنافسية في أعقاب تسريح العمال من ذوي الياقات البيضاء.

بدأت تاي ووكر، وهي طالبة في السنة النهائية بجامعة ويليام باترسون في واين بولاية نيوجيرسي، بحثها عن وظيفة في مارس 2024 وقدمت أكثر من 100 طلب. لقد أجرت عشرات المقابلات، لكن لم تقدم لها أي عروض.

ومن المقرر أن تتخرج ووكر البالغة من العمر 27 عامًا بدرجة البكالوريوس في القيادة والدراسات المهنية في أغسطس. واستنادًا إلى المحادثات التي أجرتها مع أقرانها الذين تخرجوا في عامي 2022 و2023، تقول ووكر إنها اعتقدت أنها ستبحث عن وظائف بأقل قدر من التوتر - وسيكون لها خيارها في العروض.

وأضافت ووكر، التي تتقدم في الغالب للوظائف الاستشارية لـ "CNBC Make It": "الأمر أصعب بكثير مما توقعت، يبدو الأمر مستحيلاً في بعض الأحيان."

أضافت ووكر أنها تجري أبحاثًا حول الذكاء الاصطناعي والتدريب التقني لتوسيع مجموعة مهاراتها وزيادة فرص عملها. إنها تفكر أيضًا في الحصول على وظيفة بدوام جزئي للمساعدة في دفع فواتيرها واكتساب الخبرة العملية.

وقال هاري هولزر، أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج تاون وكبير الاقتصاديين السابق في وزارة العمل، لموقع "LinkedIn" في وقت سابق من هذا الأسبوع: "كانت سوق العمل شديدة السخونة في عامي 2021 و2022، لكن هذا المستوى من النشاط المحموم قد هدأ. أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يخوض معركة ضد التضخم، وهو ما يعني إبعاد بعض الرياح عن الأشرعة. وأي هدوء في سوق العمل سيؤثر على الوافدين الجدد أولا".

انخفضت توقعات التوظيف الإجمالية لأصحاب العمل لدفعة 2024 بنسبة 5.8% عن العام الماضي، وفقًا لمسح حديث أجرته الرابطة الوطنية للكليات وأصحاب العمل.

على الرغم من أن بعض الوظائف المبتدئة أصبحت أكثر صعوبة في الحصول عليها، إلا أن الصناعات التي تعاني من نقص في التوظيف مثل التعليم والبناء لا تزال تقوم بتعيين خريجين جامعيين جدد. وبدلاً من الانتهاء من التوظيف في الحرم الجامعي في الخريف، كما فعل أصحاب العمل في السنوات الأخيرة، يقوم الكثيرون بالتوظيف في الصيف، وفقًا لبحث جديد أجرته "لينكدإن".

وفقًا لموقع "لينكدإن" هذه هي الصناعات التي توظف معظم المواهب المبتدئة:

التعليم

الإدارة الحكومية

البناء والإنشاءات

خدمات المستهلكين

الخدمات المالية

أهم الوظائف التي يتم تقديمها للمواهب المبتدئة هي:

محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية

فني الصحة السلوكية

مساعدة طبية

محلل مالي

مندوب مبيعات

يقول كوري كانتينغا، رئيس قسم الاقتصاد في الأميركتين في "لينكدإن"، إن الدخول في سوق عمل ضيقة قد يكون أمرًا محبطًا، لكن النظر إلى الصناعات التي توظف بسرعة يمكن أن يساعدك على تحقيق أقصى قدر من البحث.

يوضح كانتنغا أن التكنولوجيا، التي تعتبر تقليديًا منارة للوظائف ذات الأجور المرتفعة، أصبحت أكثر حذرًا عند التوظيف حيث تعطي الشركات الأولوية للمرشحين ذوي الخبرة الذين يمكنهم المساهمة على الفور في تحقيق أرباحهم النهائية.

لكن التعليم - الذي يشمل أدوارًا مثل المعلم ومستشار القبول والمساعد الإداري - وظف 15% من الخريجين الجدد في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفقًا لتقارير "لينكدإن".

تعاني الرعاية الصحية والحكومة من نقص مستمر في التوظيف منذ بداية جائحة كوفيد - 19 في نفس الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على الخدمات في كلتا الفئتين - مما خلق فرصا كبيرة للخريجين الجدد.

يقدم كانتنغا بعض النصائح للخريجين الجدد أثناء البحث عن وظيفة: لا تقصر بحثك على تخصصك.

ويقول: "الأهم بكثير هو المهارات التي تعلمتها والتي يمكنك الاستفادة منها في الوظيفة. إذا كنت جيدًا في حل المشكلات أو تحليل البيانات أو قيادة مشروع جماعي من البداية إلى النهاية، فهذه كلها مهارات قابلة للتحويل ويمكن تطبيقها على أي وظيفة. لا يزال بإمكانك البحث عن وظائف في مجال التمويل إذا كنت متخصصًا في تاريخ الفن.