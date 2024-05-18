دراسة تتوقع ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات إلى مليون بحلول 2030

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أفادت شركة "مينت" الشرق الأوسط الإماراتية، بأن نحو 5.8 شخص من بين 7 ملايين من عملاء البنوك في الإمارات لا يحصلون على نماذج ائتمان أو حلول مالية مبتكرة.

وذكرت "مينت" في دراسة حديثة حول التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، أنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية.

ووفقًا لتقارير نشرتها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، فإن 62% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى ائتمان أسرع، و72% مهتمة بالحصول على خدمات استشارية موثوقة، و75% ترغب في تحول رقمي سريع، والتفوق في الخدمات الأساسيات.

وحددت دراسة "مينت" التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة بما في ذلك المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان.

وتوقعت الدراسة أن تقفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030.

وكشفت دراسة للمصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

ووقعت "مینت" شراكة طويلة الأجل مع شركة S2M المغربية على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" الذي اختتم أعماله الخميس في دبي، لتقديم منصة أساسية للخدمات المصرفية الأساسية وتركز على بنية تحتية تضع واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقدمة إضافة إلى إمكانات لا تعتمد فقط على الخدمات السحابية.