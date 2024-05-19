مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد

أسعار النحاس تسجل رقما قياسيا مع إجراءات الصين لدعم القطاع العقاري

ارتفاع كبير في الطلب العالمي على النحاس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجلت أسعار النحاس في بورصة نيويورك رقما قياسيا جديدا بإغلاق الجمعة، مع اتخاذ الصين إجراءات غير مسبوقة لدعم قطاعها العقاري المتعثر، تتمثل بشراء الحكومة لمشاريع عقارية وتخفيض الدفعة الأولى للشراء.

يشهد العالم ارتفاعاً قياسياً كبيراً في الطلب على النحاس، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الوقت الذي تتهافت فيه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة على توسيع استثماراتها في سوق النحاس وزيادة حصتها السوقية منه.

وبدأت إدارة بايدن في الاجتماع مع المستثمرين المحتملين بشأن الاستحواذ على حصة في مناجم شركة في زامبيا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وهي الشركة التي تمتلك واحداً من أكبر مناجم النحاس في العالم بحسب تقارير صحافية.

فارق مليون برميل يومياً بالطلب بين وكالة الطاقة و"أوبك".. ماذا يحكم توقعات النفط؟ قصص اقتصادية خاص فارق مليون برميل يومياً بالطلب بين وكالة الطاقة و"أوبك".. ماذا يحكم توقعات النفط؟

وفي الوقت نفسه، تقوم شركات التعدين الصينية، بدعم من الحكومة، بشراء الأصول المتعلقة بالنحاس بسرعة، وفي دول الحزام والطريق، التي لا تشمل البرازيل أو أستراليا، أنفقت الصين أكثر من 19 مليار دولار العام الماضي على المعادن واستثمارات التعدين، بزيادة 158% عن عام 2022، وذلك بحسب بيانات صادرة عن مركز التمويل الأخضر والتنمية بجامعة فودان في شنغهاي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط