أسعار النحاس تسجل رقما قياسيا مع إجراءات الصين لدعم القطاع العقاري

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سجلت أسعار النحاس في بورصة نيويورك رقما قياسيا جديدا بإغلاق الجمعة، مع اتخاذ الصين إجراءات غير مسبوقة لدعم قطاعها العقاري المتعثر، تتمثل بشراء الحكومة لمشاريع عقارية وتخفيض الدفعة الأولى للشراء.

يشهد العالم ارتفاعاً قياسياً كبيراً في الطلب على النحاس، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الوقت الذي تتهافت فيه الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة على توسيع استثماراتها في سوق النحاس وزيادة حصتها السوقية منه.

وبدأت إدارة بايدن في الاجتماع مع المستثمرين المحتملين بشأن الاستحواذ على حصة في مناجم شركة في زامبيا بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وهي الشركة التي تمتلك واحداً من أكبر مناجم النحاس في العالم بحسب تقارير صحافية.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركات التعدين الصينية، بدعم من الحكومة، بشراء الأصول المتعلقة بالنحاس بسرعة، وفي دول الحزام والطريق، التي لا تشمل البرازيل أو أستراليا، أنفقت الصين أكثر من 19 مليار دولار العام الماضي على المعادن واستثمارات التعدين، بزيادة 158% عن عام 2022، وذلك بحسب بيانات صادرة عن مركز التمويل الأخضر والتنمية بجامعة فودان في شنغهاي.