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اقتصاد

تراجع أسعار العقود الآجلة للسكر قرب أدنى مستوياتها في 18 شهرا

مع ارتفاع رهانات المستثمرين على الإمدادات الوفيرة

دبي - العربية.نت
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سجلت العقود الآجلة للسكر أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من شهر، وذلك مع زيادة رهانات المستثمرين لتراجع الأسعار بسبب ارتفاع الإمدادات.

ووصلت مراكز البيع للعقود الآجلة للسكر إلى 70 ألف عقد وهو أكبر عدد من عقود البيع لمادة السكر منذ العام 2020.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر يوم الجمعة، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بنسبة 6%، مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوى في 18 شهرًا.

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