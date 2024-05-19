قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024
إجمالي إيرادات قطر تبلغ نحو 14.8 مليار دولار
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قالت وزارة المالية القطرية اليوم الأحد إن الموازنة العامة في قطر سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأضافت الوزارة "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ "نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق".
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