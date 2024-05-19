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مؤسس تيسلا إلون ماسك
مؤسس تسلا إيلون ماسك
اقتصاد

ماسك يصل إلى إندونيسيا لإطلاق "ستارلينك"

لتوسيع انتشار الإنترنت

جاكرتا - رويترز
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وصل الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأحد، إلى جزيرة بالي الإندونيسية استعداداً للإطلاق المزمع لخدمة الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، والتي تأمل الحكومة الإندونيسية أن توسع انتشار الإنترنت والخدمات الصحية إلى المناطق النائية من البلاد.

وكان وزير الاستثمار لوهوت بينسار باندجايتان في استقبال ماسك لدى وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار بالي صباح اليوم، قائلا إنهما سيناقشان العديد من أوجه التعاون المهمة بما في ذلك إطلاق خدمة ستارلينك وفقاً لمنشور على صفحته على إنستغرام.

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وأضاف أن الاستفادة المتساوية من خدمات الإنترنت عبر إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والتي تضم أكثر من 270 مليون شخص يعيشون في ثلاث مناطق زمنية سيمكن الناس في المناطق النائية من الاستمتاع بنفس سرعة الإنترنت التي يحظى بها من يعيشون في المناطق الحضرية.

وقال ماسك، رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إنه سيطلق خدمة ستارلينك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مركز صحي مجتمعي في دينباسار عاصمة بالي بعد ظهر اليوم الأحد.

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