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اقتصاد الصين

البنوك الصينية تبقي أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير

بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أبقت البنوك الصينية أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض التي يقدمها للمقرضين.

وأبقت البنوك على سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، كما كان متوقعاً من قبل الاقتصاديين لدى وكالة "بلومبرغ".

وجرى الإبقاء على معدل الخمس سنوات وهو مرجع للقروض العقارية عند 3.95% وفقاً لبنك الشعب الصيني، وذلك تماشياً مع التوقعات.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

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