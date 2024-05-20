المغرب يخفض تدريجيا الدعم المالي عن قنينات غاز البوتان

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أعلن المغرب عن خفض الدعم الحكومي المالي الموجه لأثمنة قنينات غاز البوتان، في سابقة من نوعها.

وبخصوص قنينات 12 كيلوغرام من غاز البوتان، الأكثر استعمالا من المغاربة، خفضت الحكومة المغربية الدعم المالي بـ 10 دراهم، وقنينات الغاز الصغيرة، 3 كيلوغرام، جرى خفض الدعم المالي بدرهمين ونصف الدرهم.

ويدعم المغرب تاريخيا، عبر صندوق يحمل اسم صندوق المقاسة/ أي صندوق دعم الأسعار، أثمنة قنينات غاز البوتان والدقيق العادي.

وربطت وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان، توصل به مراسل العربية/ الحدث بين هذا القرار، وبين اتجاه إصلاحي، سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 مايو الجاري، أي تاريخ إصدار البيان.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.

كما أكدت الوزارة أن القرار الجديد لخفض الدعم المالي لقنينات غاز البوتان يأتي لتطبيق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لصالح 3.6 مليون أسرة، أي تحويل المبلغ المالي الذي سيجري توفيره، لصالح دعم الخدمات الصحية للفقراء، في سياق تنزيل أكبر مشروع لتوفير التغطية الصحية المجانية لجميع المغاربة.

وتراهن الحكومة المغربية على موافقة كبريات النقابات على هذه الخطوة بخصوص قنينات الغاز الصغيرة والكبيرة، خصوصا بعد قرار حكومي في شهر أبريل الماضي، الزيادة في رواتب/ معاشات الموظفين.

وتعهدت الحكومة المغربية بالقيام بإصلاح على مراحل، لأثمنة قنينات غاز البوتان، ما يعني بحسب مراقبين، للرفع التدريجي، في أثمنة قنينات الغاز المنزلي.

ومن المرتقب أن ينتقل ثمن قنينات غاز البوتان، الكبيرة الحجم، من 40 درهما إلى 50 درهما.