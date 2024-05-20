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معرض داخل مركز دبي التجاري العالمي
معرض داخل مركز دبي التجاري العالمي
اقتصاد دبي

نمو ناتج الفعاليات الكبرى بمركز دبي التجاري العالمي 40% إلى 18.3 مليار درهم في 2023

فعاليات المركز أسهمت في دعم أكثر من 69 ألف وظيفة

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز دبي التجاري العالمي اليوم الاثنين عن ارتفاع إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات الكبرى بالمركز بنسبة 40% إلى نحو 18.3 مليار درهم في 2023.

وقال المركز في بيان صحافي إنه استضاف 76 معرضا ومؤتمرا واجتماعا دوليا خلال العام الماضي مع ارتفاع المشاركة الدولية بنسبة 53% ما ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المرتبطة مثل السفر والفنادق والتجزئة.

وأشار البيان إلى أن القيمة الاقتصادية المحتجزة ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت 10.53 مليار درهم، بنسبة قدرها 58% من إجمالي الناتج الاقتصادي للفعاليات، كما أسهمت فعاليات المركز التجاري في دعم أكثر من 69 ألف وظيفة وتحقيق دخل أسري بنحو 3.36 مليار درهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

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وذكر البيان أن الفعاليات الكبرى التي استضافها ونظمها مركز دبي التجاري العالمي استقطبت 1.54 مليون مشارك، 46% منهم زوار دوليون.

وقال البيان "ساهمت زيادة عدد الفعاليات الكبرى والمشاركات الدولية، في زيادة الإنفاق في قطاع الفعاليات والقطاعات المرتبطة بصورة كبيرة؛ وبلغت نسبة الإيرادات المباشرة التي حققتها هذه القطاعات نحو 10.81 مليار درهم؛ وكانت قطاعات الفنادق، والسفر الجوي والنقل الداخلي، وتجارة التجزئة، والمطاعم، والترفيه هي أكثر خمسة قطاعات مستفيدة من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، وبواقع 2.96 مليار درهم لقطاع الفنادق بزيادة 54%".

وبلغت الإيرادات التي حققها قطاع السفر الجوي والنقل الداخلي 2.64 مليار درهم، بزيادة 20%، أما تجارة التجزئة فحققت 1.97 مليار درهم، بزيادة 71%، كما حقق قطاع المطاعم 1.71 مليار درهم، بزيادة 51%، بينما بلغت إيرادات قطاع الترفيه 1.31 مليار درهم، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي.

وبحسب البيان: "بلغ متوسط إنفاق المشاركين الدوليين 10.31 درهم في الفعالية الواحدة بزيادة أكثر من ستة أضعاف عن المشاركين من داخل الإمارات، وهذا يعكس القيمة الأكبر للفعاليات التي ينظمها ويستضيفها مركز دبي التجاري العالمي على قطاعات السفر الجوي والنقل الداخلي والفنادق وتجارة التجزئة والمطاعم والترفيه".

الفعاليات الكبرى

وأفاد البيان بأن نسبة الإنفاق التي حققتها الفعاليات الكبرى، وهي التي تستقطب أكثر من ألفي مشارك، بلغت حوالي 2.33 مليار درهم، ما ساهم في توليد نحو ثمانية أضعاف هذه القيمة في إجمالي الناتج الاقتصادي، "وهذا يعني أن كل درهم تم إنفاقه من قبل أحد المنظمين أو المشاركين في فعالية من فعاليات مركز دبي التجاري العالمي قام بتوليد ثمانية أضعاف قيمته في اقتصاد دبي الأوسع".

وبلغت العوائد التي حققتها فعاليات مثل جيتكس غلوبال وجلفود 7.22 مليار درهم من إجمالي الناتج الاقتصادي، و4.15 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي، بزيادة 53% عنها في عام 2022.

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