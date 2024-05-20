لندن تتصدر المدن الأوروبية من ناحية الاستثمارات الأجنبية المباشرة

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أظهر تقرير صادر عن "إرنست آند يونغ"، أن لندن لا تزال تتصدر المدن الأوروبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية، حيث بلغت حصة المملكة المتحدة من المشاريع الجديدة أعلى مستوى لها في عقد من الزمن مع نمو عدد المشاريع 76% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار التقرير نفسه أن باريس بدأت تشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية مع توقعات بمنافسة لندن في السنوات المقبلة.

وحذر التقرير من أن لندن قد تواجه منافسة "شرسة" مع أقرانها الأوروبيين والعديد من الأسواق الخارجية.

وكشف التقرير أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى المملكة المتحدة كمكان موثوق به للقيام بالأعمال التجارية على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.