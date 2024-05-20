لندن تتصدر المدن الأوروبية من ناحية الاستثمارات الأجنبية المباشرة
باريس تشهد نموا في الاستثمارات وسط توقعات بمنافسة لندن في السنوات المقبلة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أظهر تقرير صادر عن "إرنست آند يونغ"، أن لندن لا تزال تتصدر المدن الأوروبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات المالية، حيث بلغت حصة المملكة المتحدة من المشاريع الجديدة أعلى مستوى لها في عقد من الزمن مع نمو عدد المشاريع 76% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار التقرير نفسه أن باريس بدأت تشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية مع توقعات بمنافسة لندن في السنوات المقبلة.
وحذر التقرير من أن لندن قد تواجه منافسة "شرسة" مع أقرانها الأوروبيين والعديد من الأسواق الخارجية.
وكشف التقرير أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى المملكة المتحدة كمكان موثوق به للقيام بالأعمال التجارية على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
-
أبل تخفض أسعار "آيفون" بأكثر من 300 دولار في هذه الدولة!
زادت شحنات أبل في الصين بنسبة 12% خلال مارس الماضي
قصص اقتصادية
-
المغرب يوقع اتفاق شراكة مع "تريب أدفايزر" لـ10 مواسم سياحية
يهدف إلى مضاعفة الليالي السياحية إلى 5.3 مليون ليلة مبيت بحلول عام 2029
سياحة وسفر
-
ضغوط بيعية أجنبية وعربية تدفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للتراجع
مؤشر "إي.جي.إكس 30" للأسهم القيادية انخفض 0.32% إلى 27.228 نقطة
أسواق المال