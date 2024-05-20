مسؤول: 182 مليار جنيه استثمارات 11.5 ألف منشأة سياحية في مصر
أكد أن مصر استقبلت 14.9 مليون سائح في العام الماضي
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قال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ياسر عباس اليوم الاثنين إن عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر بلغ أكثر من 11.5 ألف منشأة ما بين فنادق وقرى سياحية ومنتجعات وشركات نقل سياحي وتسويق وغيرها بإجمالي استثمارات 182 مليار جنيه.
وأضاف عباس في بيان صحفي للهيئة، أن مصر تمتلك كافة المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن البلاد استقبلت 14.9 مليون سائح في العام الماضي.
ولفت إلى أن الهيئة دعمت عددا من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع السياحة خاصة السياحة البيئية، لإيمان الحكومة المصرية بقدرة قطاع السياحة على تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقدرته على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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