وزير: باكستان تتخذ إجراءات لزيادة التجارة مع تركيا إلى 5 مليارات دولار

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قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، عقب محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان إن باكستان تتخذ إجراءات لزيادة حجم التجارة مع تركيا إلى خمسة مليارات دولار.

ووصل حجم صادرات باكستان إلى تركيا 323 مليون دولار في السنة المالية الماضية، بينما بلغ حجم الواردات 477 مليون دولار، وفقا لمصرف دولة باكستان (البنك المركزي).

كان صندوق النقد الدولي في بيان له الشهر الماضي إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق، على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان وسط مناقشات للحصول على قرض جديد.

وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي للمساعدة في تجنب التخلف عن سداد ديون سيادية.

من ناحية أخرى أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، في مارس/آذار الماضي، إن العجز التجاري تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير/شباط.

وأضاف بولات في مؤتمر صحافي أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير/ شباط، بينما انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.