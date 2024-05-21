ارتفاع أسعار شحن الحاويات 30% بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر
ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين بشكل أكبر مع زيادة أحجام شحناتهم قبل موسم الصيف
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ساعد تغيير مسار السفن من البحر الأحمر على رفع أسعار شحن الحاويات بنسبة 30% تقريبا في الأسبوعين الماضيين.
جاء ذلك مع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستوردين بشكل أكبر مع زيادة أحجام شحناتهم قبل موسم الصيف.
يذكر أن حوالي 15% من حركة الشحن العالمية تمر بالبحر الأحمر بما في ذلك ما يقرب من 30% من تجارة الحاويات العالمية.
ويأتي ذلك في ظل هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. ويقول المتمردون إن الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في القطاع المحاصر.
ولمحاولة ردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".
ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
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