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بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
اقتصاد الكويت

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ"المركزي" الكويتي 4.3% إلى 44.1 مليار دولار في أبريل

ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكويت 3.34% في أبريل

دبي - العربية.نت
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كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك 4.3% على أساس سنوي إلى ما يعادل 13.51 مليار دينار (44.1 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، وارتفاعها 3.1% مقارنة مع مارس/ آذار حين سجلت 13.11 مليار دينار.

وأظهرت النشرة الإحصائية النقدية الشهرية للبنك أن إجمالي أصول البنك انخفض 4.7% على أساس سنوي إلى ما يعادل 13.68 مليار دينار في أبريل/ نيسان بينما ارتفع 3.3% مقارنة مع مارس/ آذار حين بلغ 13.25 مليار دينار.

ووصلت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر أبريل إلى 15.088 مليار دينار (49.259 مليار دولار)، بنمو 2.74% عن مستواها في مارس/آذار 2023 البالغ 14.685 مليار دينار (47.944 مليار دولار).

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وفيما يتعلق بالبنوك المحلية، أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي أصولها 0.2% على أساس شهري في أبريل/ نيسان إلى 87.83 مليار دينار.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكويت 3.34% في أبريل.

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