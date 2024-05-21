جانيت يلين: أميركا لا تسعى للانفصال كليا عن الصين
أكدت ضرورة الرد على سياسات بكين الصناعية بطريقة استراتيجية
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الولايات المتحدة لا تسعى للانفصال كليا عن الصين بل لتنويع مصادر سلاسل الإمدادات لديها.
وأضافت أن القدرة الصناعية الزائدة للصين تهدد جدوى الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا والتنمية الصناعية في الأسواق الناشئة حسبما ذكرت في تصريحات بفرانكفورت حول أهمية التحالف الأميركي الأوروبي.
وأكدت أن على الولايات المتحدة وأوروبا ضرورة الرد على سياسات الصين الصناعية بطريقة استراتيجية وموحدة لإبقاء قدرة المصنعين الأميركيين والأوروبيين على الاستمرار.
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