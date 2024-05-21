قطر تبيع سندات خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار

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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن قطر أصدرت سندات خضراء على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.

وأضاف تقرير الخدمة أن قطر باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار بعائد 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 40 نقطة أساس فوق السندات الأميركية.

وقلصت قطر السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل خمس سنوات، والبالغ 80 نقطة أساس فوق السندات الأميركية للسندات لأجل عشر سنوات، وذلك بعد أن تلقت طلبات إجمالية تجاوزت 10.9 مليار دولار.

والعملية هي أول إصدار للدّين الخارجي لقطر منذ أربع سنوات.

ومن المقرر أن تساهم حصيلة الإصدار الذي تقوده وزارة المالية القطرية في تمويل المشروعات الخضراء المؤهلة.

وقال وزير المالية القطري علي الكواري في يناير/ كانون الثاني في إشارة إلى عملية الإصدار "لسنا متعطشين للمال. هذا فقط لتوضيح موقف...السوق متعطشة للإصدار. لقد تواصل معنا العديد من المستثمرين".

وتجري قطر التي تعد حاليا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم توسعات ضخمة في إنتاج الغاز، ومن المتوقع أن ترفع إنتاجها بنحو 85% بحلول نهاية العقد الحالي.

وشجعت شركة المحاسبة العالمية كيه.بي.إم.جي في تقرير لها في ديسمبر/ كانون الأول قطر على إصدار سندات خضراء وتبني آليات تمويل مستدامة، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الدولة الخليجية على تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

وأفادت خدمة آي.إف.آر باختيار كريدي أجريكول وإتش.إس.بي.ٍسي لتولي دور المنسقين للهيكلة الخضراء، إضافة إلى دور المنسقين العالميين بالمشاركة مع جيه.بي مورغان وبنك قطر الوطني كابيتال.

وأضافت أن باركليز وسيتي غروب ودويتشه بنك وغولدمان ساكس إنترناشونال وإس.إم.بي.سي نيكو كابيتال ماركتس وستاندرد تشارترد يعملون مديرين رئيسيين.