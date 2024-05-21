متعاملون: تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح اللين
على أربع شحنات زنة كل منها 25 ألف طن
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رجح متعاملون أوروبيون أن يكون ديوان الحبوب الحكومي في تونس قد اشترى، اليوم الأربعاء، نحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين في مناقصة دولية.
واشترى ديوان الحبوب القمح على أربع شحنات زنة كل منها 25 ألف طن.
ويُعتقد بأن شركة كاسيلو باعت ثلاث شحنات بسعر 273.69 دولار، ونحو 274.89 دولار، ونحو 279.49 دولار للطن يشمل تكلفة الشحن.
ويعتقد كذلك بأن شركة كارجيل باعت شحنة واحدة بسعر 277.93 دولار للطن يشمل تكلفة الشحن.
وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين ومن الممكن إجراء تقديرات جديدة للأسعار والأحجام في وقت لاحق.
والشحن مطلوب في الفترة ما بين الخامس من يونيو/ حزيران و30 من الشهر نفسه حسب المنشأ.
وفي آخر مناقصة لشراء القمح اللين في الرابع من أبريل/ نيسان، اشترى ديوان الحبوب نحو 75 ألف طن بأقل سعر مقدم وهو 232.95 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.
ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر.
وقال متعاملون إن البنك الدولي قدم التمويل لمناقصة اليوم الأربعاء. والبنك ضمن عدة مؤسسات تدعم تونس خلال ما تواجهه من تحديات اقتصادية.
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