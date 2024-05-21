"أوكسفورد إيكونوميكس" تتوقع خفض بنك إنجلترا الفائدة قبل "الفيدرالي"
التضخم يتراجع بشكل أسرع في بريطانيا
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توقعت أوكسفورد إيكونوميكس أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخلاف المعتاد تاريخيا، حيث يخفض الفائدة بعد "الفيدرالي".
استعرضت أوكسفورد إيكونوميكس عدة أسباب ودلائل على ذلك، وهي أن التضخم يتراجع بشكل أسرع في بريطانيا وقد يصل إلى الهدف عند 2% خلال الشهرين المقبلين، فيما كان النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربعين الماضيين أضعف بكثير منه في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، تلاشت قوة سوق العمل بشكل أسرع في بريطانيا، وعاد معدل نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.
وتقول أوكسفورد إيكونوميكس إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.
وتتوقع أوكسفورد إيكونوميكس أن يكون تخفيض بنك إنجلترا للفائدة للمرة الأولى بين يونيو وأغسطس، مع تخفيض إجمالي بـ 75 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، مقابل توقعات بخفض الفائدة من "الفيدرالي" 50 نقطة أساس حتى نهاية العام.
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