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الفيدرالي

أعضاء بـ"الفيدرالي" يطالبون بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول

للتأكد من وصول معدلات التضخم إلى المستهدفات عند 2%

دبي - العربية.نت
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أشار عضوان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى ضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول وذلك للتأكد من وصول معدلات التضخم إلى المستهدفات عند 2%.

وشدد كل من رئيسي الفيدرالي في أتلانتا وكليفلاند على أنه يجب أن يرى "الفيدرالي" أدلة خلال الأشهر المقبلة على تراجع معدلات التضخم وأن قراءة شهرية واحدة لا تكفي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى ذكر المحافظ في "الفيدرالي" كريستوفر والر، أنه لا يعتقد بوجود حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وهي اللهجة الأكثر إيجابية بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.

سجل معدل التضخم الاستهلاكي انخفاضا في أبريل وتلك أخبار جيدة لأصحاب القرار في الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع طفيف في الربع الأول دفع ببعض المسؤولين للتساؤل بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام من أعلى مستوياتها الحالية في عقدين من الزمن.

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