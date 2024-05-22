ارتفاع التأمين على الاستثمار للدول العربية إلى أكثر من 3 مليارات دولار في 2023

1 دقيقة للقراءة

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" اليوم الأربع، ارتفاع القيمة الاجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية 3% إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار عام 2023.

وأضافت في بيان اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي أنه بذلك تصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية عام 2023 لأكثر من 29 مليار دولار.

وأوضح أن تلك العقود توزعت خلال العام الماضي ما بين تأمين ائتمان صادرات بقيمة تتجاوز ملياري دولار بحصة بلغت 68%، إلى جانب عمليات ضمان استثمار بقيمة 701 مليون دولار بحصة 23%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأخيراً جاءت عمليات إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 276 مليون دولار بحصة 9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العمليات مؤسسات استثمارية وتجارية ومالية من 44 دولة.

وذكرت المؤسسة أنه كمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة تضاعفت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة تزيد عن 105% إلى نحو 16 مليون دولار مقارنة بقيمتها عام 2022.

وعلى صعيد استثمار محفظة المؤسسة المالية فقد أثمر تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على التوزيع الأمثل للأصول قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات، عن تحقيق نمو كبير في معدل العائد ليبلغ 4.4% رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.