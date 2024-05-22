الإمارات تبيع صكوك خزينة بقيمة 1.1 مليار درهم على شريحتين
حجم الاكتتاب تجاوز بواقع 8.9 مرة
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باعت الإمارات صكوك خزينة إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم ضمن برنامج إصدار للربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت وزارة المالية في بيان أن مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية شهد طلبا قويا من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على شريحتي الإصدار لأجل 3 أعوام و5 أعوام.
وأضافت أنه تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم لتتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية بيع الصكوك تمت بأسعار مميزة بمعدل عائد حتى الاستحقاق 4.57% للشريحة لأجل ثلاثة أعوام و4.44% للشريحة لأجل خمس سنوات، وذلك بتكلفة أقل بقيمة خمس نقاط أساس عن سندات الخزينة الأميركية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
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