القواعد الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل
بعد مخاوف بشأن مساهمته في المعلومات والأخبار المضللة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن المجلس الأوروبي دخول القواعد الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ الشهر المقبل.
يأتي ذلك بعد أن اشتدت المخاوف بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في المعلومات والأخبار المضللة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة وسط تزايد شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وقال وزير الرقمنة البلجيكي "ماثيو ميشيل-Mathieu Michel"إن هذا القانون التاريخي يعالج تحديا تقنيا عالميا ويوفر أيضا فرصا للمجتمعات والاقتصادات.
وأضاف أن أوروبا تؤكد من خلال قانون الذكاء الاصطناعي على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة مع ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التغير يمكن أن تزدهر وتعزز الابتكار الأوروبي.
-
"Alpha Advisory": مكررات ربحية القطاع العقاري مغرية للاستثمار الطويل المدىقال: الارتفاعات القوية لسهم "إعمار" عوضت التراجعات بعد التوزيعات افتتاح الأسواق
-
غولدمان ساكس: ديون السعودية للناتج المحلي ستسجل ثاني أدنى مستوى بين "G20" نهاية 2026ارتفاع متوسط إصدارات الدين الخارجي للسعودية إلى 16 مليار دولار سنوياً في 2024-2026 اقتصاد
-
"هونر" الصينية تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "غوغل" إلى هواتفها المقبلةالهواتف ستأتي مدعومة بتطبيق "جيميني" و"إماجين 2" قصص اقتصادية