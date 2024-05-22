القواعد الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

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أعلن المجلس الأوروبي دخول القواعد الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد أن اشتدت المخاوف بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في المعلومات والأخبار المضللة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة وسط تزايد شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقال وزير الرقمنة البلجيكي "ماثيو ميشيل-Mathieu Michel"إن هذا القانون التاريخي يعالج تحديا تقنيا عالميا ويوفر أيضا فرصا للمجتمعات والاقتصادات.

وأضاف أن أوروبا تؤكد من خلال قانون الذكاء الاصطناعي على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة مع ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التغير يمكن أن تزدهر وتعزز الابتكار الأوروبي.