اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الذكاء الاصطناعي رويترز
الذكاء الاصطناعي - رويترز
ذكاء اصطناعي

القواعد الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

بعد مخاوف بشأن مساهمته في المعلومات والأخبار المضللة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن المجلس الأوروبي دخول القواعد الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ الشهر المقبل.

يأتي ذلك بعد أن اشتدت المخاوف بشأن مساهمة الذكاء الاصطناعي في المعلومات والأخبار المضللة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة وسط تزايد شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقال وزير الرقمنة البلجيكي "ماثيو ميشيل-Mathieu Michel"إن هذا القانون التاريخي يعالج تحديا تقنيا عالميا ويوفر أيضا فرصا للمجتمعات والاقتصادات.

"PWC": تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز راتبك بنسبة 25% قصص اقتصادية ذكاء اصطناعي "PWC": تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز راتبك بنسبة 25%

وأضاف أن أوروبا تؤكد من خلال قانون الذكاء الاصطناعي على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة مع ضمان أن هذه التكنولوجيا سريعة التغير يمكن أن تزدهر وتعزز الابتكار الأوروبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني هدية من خامنئي.. العثور على خاتم رئيسي يعيد للأذهان قصة خاتم سليماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط