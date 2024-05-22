رئيس الإمارات يزور كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة
من المقرر أن تستمر يومين الأسبوع المقبل
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يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري زيارة إلى جمهورية كوريا الجنوبية تستمر يومين، تلبية لدعوة الرئيس يون سوك يول.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة مع يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، علاقات الصداقة وتطور مختلف جوانب العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع دولة الإمارات وكوريا الجنوبية بما يتسق مع رؤاهما تجاه مستقبل التنمية والازدهار واستدامتهما في البلدين.
كما يبحث مع الرئيس الكوري تطورات مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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