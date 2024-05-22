كلاوس شواب يتنحى عن رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي

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من المقرر أن يتنحى كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن منصبه، وفق ما أظهرته مذكرة داخلية أرسلها شواب للموظفين، مشيرا إلى أنه سينتقل إلى دور غير تنفيذي بحلول يناير 2025، لكن قراره لا يزال ينتظر موافقة الحكومة السويسرية.
ويُنظم المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أسسه شواب عام 1971، تجمعاً سنوياً لقادة العالم في مجالات المال والاقتصاد والسياسة في دافوس بسويسرا، فضلاً عن العديد من الأحداث والمؤتمرات في جميع أنحاء العالم.
يعقد المنتدى في مدينة دافوس سنويا، وهو منظمة عالمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
عادة ما يستضيف المنتدى 50 رئيسا، وأكثر من 2500 شخصية قيادية لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول للتحديات خلال 200 جلسة.
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