لمواجهة تدهور الجنيه.. بنك السودان المركزي يتخذ قرارات جديدة

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أصدر بنك السودان المركزي عدة قرارات جديدة تستهدف محاصرة حجم تداول النقود الكبير داخل البلاد، شملت سحب الأموال من الصرافات الآلية والتحويلات عبر تطبيقات البنوك.

وقرّر بنك السودان تخفيض قيمة السحب اليومي للأموال النقدية إلى 3 ملايين جنيه فقط، مع تخفيض سقف السحب اليومي عبر الصرافات الآلية إلى 50 ألف جنيه.

وفي المقابل رفع البنك سقف التحويل عبر تطبيقات البنوك إلى 15 مليون جنيه.

ويساوي الدولار 600 جنيه في السوق الرسمية، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية نحو 1800 جنيه.