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مصر.. 500 مليون جنيه تمويل إضافي لأجور العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة

الخزانة تتحمل 3.5 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال السنة المالية الحالية

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، أن الوزير محمد معيط، وجه بإتاحة 500 مليون جنيه كتمويل إضافي لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات وفقا للزيادات المالية الأخيرة.

ونقل بيان للوزارة عن معيط قوله إن ذلك يأتي لمساعدة تلك الجهات في صرف مرتبات العاملين في مواعيدها المقررة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال السنة المالية الحالية.

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