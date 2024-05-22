مصر.. 500 مليون جنيه تمويل إضافي لأجور العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة
الخزانة تتحمل 3.5 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال السنة المالية الحالية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، أن الوزير محمد معيط، وجه بإتاحة 500 مليون جنيه كتمويل إضافي لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات وفقا للزيادات المالية الأخيرة.
ونقل بيان للوزارة عن معيط قوله إن ذلك يأتي لمساعدة تلك الجهات في صرف مرتبات العاملين في مواعيدها المقررة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال السنة المالية الحالية.
-
الإمارات تبيع صكوك خزينة بقيمة 1.1 مليار درهم على شريحتينحجم الاكتتاب تجاوز بواقع 8.9 مرة اقتصاد
-
ترجيحات بخفض الفائدة في أوروبا وبريطانيا قبل "الفيدرالي" الأميركيقال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه الدكتور ناصر السعيدي، إنه على الأرجح في ظل ضعف ... نبض السوق
-
"مايكروسوفت" تتعاون مع "جي42" الإماراتية لاستثمار مليار دولار في مركز بيانات بكينياأكدت أن مركز البيانات سيبدأ العمل في غضون عامين من توقيع الأطراف على الاتفاقيات ... شركات