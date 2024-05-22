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وزير المالية السعودي محمد الجدعان مناسبة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
اقتصاد السعودية

وزير المالية السعودي: "الوطني للتخصيص" أسهم في ترسية أكثر من 60 عقداً

بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة.

وأكد الجدعان أن التكلفة الرأسمالية للعقود تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع، نقلاً عن "واس".

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وجاءت كلمة وزير المالية على هامش زيارته للصين، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص أمس بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.

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