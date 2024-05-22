"المركزي" النيوزيلندي يثبت الفائدة للاجتماع السابع على التوالي

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أبقى البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.5% للاجتماع السابع على التوالي.
وقال "المركزي" إنه متأكد من أن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.
يذكر أن الاقتصاد النيوزلندي يمر في حالة ركود وقد انكمش لأربعة من بين 5 فصول، ما أدى لتوقعات واسعة بأن المركزي قد يبدأ بتخفيض الفائدة في النصف الثاني من العام لكن بقاء التضخم عند 4.7% يؤخر هذا القرار.
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