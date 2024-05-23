القلق يتزايد في أميركا من انتشار إنفلونزا الطيور ومطالب بإجراءات صارمة

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تتعالى أصوات المزارعين وخبراء الصحة في الولايات المتحدة، بضرورة اتخاذ المزيد من إجراءات الوقاية في مزارع الأبقار، بعد أن كشفت السلطات الأميركية أمس عن ثاني إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور، منذ الكشف عن عدوى في الأبقار الأميركية نهاية مارس الماضي.

ويحذر علماء الأوبئة من أن الفيروس قد ينتشر ويبدأ بالتسبب بأمراض خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بجدية في هذه المرحلة.

وتحدث ناشطون ومحامون لوكالة رويترز، بأن العمال في مصانع الألبان في الولايات المتحدة، لم يتلقوا المعدات اللازمة حتى الآن للتعامل مع احتمالية انتشار الفيروس، علما أن المركز الأميركي للتحكم بالأمراض "CDC"لم يلزم بعد المزارعين المخالطين للأبقار بالفحص من الفيروس إلا أنها أشارت إلى رغبتها برؤية المزيد من الفحوصات.