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طلب إعانة البطالة (iStock)
طلب إعانة البطالة (iStock)
اقتصاد أميركا

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

واشنطن - رويترز
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تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وهو ما من شأنه أن يواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ثمانية آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.

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وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 لتهدئة الطلب في الاقتصاد بشكل عام.

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