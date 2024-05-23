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نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي محمد شيمشك
اقتصاد تركيا

تركيا: إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول العربية سيعزز العلاقات

وزير المالية: الليرة ستشهد بعض التراجع

إسطنبول - رويترز
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قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن الحل الشامل لتعزيز العلاقات الجيدة بين تركيا والدول العربية هو إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة.

وفي حديثه في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، قال شيمشك أيضا إن الليرة ستشهد بعض التراجع لكن التقلبات تضاءلت.

كانت تركيا أعلنت قبل يومين، أنها تعمل على وضع لائحة للحد الأدنى لضرائب الشركات في إطار الجهود الرامية إلى أن يكون النظام الضريبي أكثر عدالة.

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وفي مقابلة مع قناة "تي آر تي خبر" الحكومية، قال شيمشك أيضا إن الحكومة ستدرس اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإعادة فتح معاملات المبادلة.

وفي مارس/آذار الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر/كانون الأول لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.

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