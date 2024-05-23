تونس توقع اتفاقية مع "الصندوق العربي للإنماء" بقيمة 10 ملايين دينار

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وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لإنجاز مشاريع فلاحية.

وأوضحت الوزارة في بيان "تولى التوقيع على هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، وبدر محمد السعد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة المصرية القاهرة".

وأضافت أن المشروع يتعلق "بحماية الأراضي الفلاحية من الانجراف والتهيئة المائية الفلاحية وحماية السهول الكبرى من الفيضانات وتنمية الغابات وتهيئة المسالك الفلاحية والتزويد بمياه الشرب وتطوير المنظومات وسلاسل القيمة والتشجيع على بعث المشاريع في المجال الفلاحي لاسيما المشاريع الصغرى المدرة للدخل والقابلة للتطور والاستدامة"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.