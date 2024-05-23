نوفاك: "نورنيكل" الروسية تعتزم بناء مصنع للبلاتين في البحرين

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن شركة المعادن والتعدين الروسية العملاقة نورنيكل تعتزم بناء مصنع للبلاتين في البحرين.

ولم يخض نوفاك في تفاصيل خلال تعليقاته التي بثها التلفزيون فيما أحجمت نورنيكل عن التعليق.

وأجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في وقت سابق اليوم الخميس.