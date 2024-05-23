اقتصاد
نوفاك: "نورنيكل" الروسية تعتزم بناء مصنع للبلاتين في البحرين
العاهل البحريني أجرى محادثات مع الرئيس الروسي في الكرملين
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن شركة المعادن والتعدين الروسية العملاقة نورنيكل تعتزم بناء مصنع للبلاتين في البحرين.
ولم يخض نوفاك في تفاصيل خلال تعليقاته التي بثها التلفزيون فيما أحجمت نورنيكل عن التعليق.
وأجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في وقت سابق اليوم الخميس.
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