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خاص

"جي بي مورغان": "المكاتب العائلية" عالميا تعمل على توسيع فرص محافظها الاستثمارية

العمران: "المكاتب العائلية" في الخليج لديها خبرة كافية للاستثمار بالأصول البديلة

دبي - العربية.نت
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تتخذ المكاتب العائلية أو ما يعرف بالـ "FAMILY OFFICES" أساليب متطورة من أجل توسيع الفرص المتاحة في محافظهم الاستثمارية، بحسب تقرير لبنك "JPMorgan".

ووفقا للتقرير، ما يقرب من 80% يعملون مع مستشاري الاستثمار الخارجيين، وبالمتوسط تمتلك محافظ المكاتب العائلية نسبة 45% من الأصول البديلة، مع عائد مستهدف يبلغ 11%.

وبحسب "جي بي مورغان"، فإن ما يقرب من 90% من أفراد الأسر يشاركون بشكل مباشر في اتخاذ القرارات الاستثمارية في حين أشار البنك الأميركي أن متوسط تكلفة التشغيل السنوية للمكاتب العائلية كبيرة الحجم وتتخطى 6 ملايين دولار، وما يقرب من 25% منها لديها تكلفة سنوية تتجاوز 10 ملايين دولار.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لدى The Family Office، عبد المحسن العمران، إن هذه الصناعة حديثة وتحتاج المزيد من الوقت للتطور في منطقة الخليج.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن نحو 80% يستخدمون هذا النموذج حسب احتياجاتهم فمنهم من يحتاج مكاتب محاسبية أو تأسيس شركات خارجية.

وقال إن "المكاتب العائلية" في الخليج لديها خبرة كافية في الاستثمار في الأصول البديلة.

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