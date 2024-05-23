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اقتصاد الصين

"جي بي مورغان" يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.2% هذا العام

بارتفاع عن تقديرات سابقة بلغت 4.9%

دبي - العربية.نت
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قدر كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى شركة جي بي مورغان "تشو هاي بين"، أن اقتصاد الصين سينمو بنسبة 5.2% خلال عام 2024، بارتفاع عن تقديرات سابقة بلغت 4.9%.

وأعلن تشو عن تقديره المحدث يوم الأربعاء الماضي خلال قمة جي بي مورغان العالمية للصين، والتي تعقد في بلدية شانغهاي.

وقال تشو إن النمو الاقتصادي الصيني القوي المسجل بـ5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 تجاوز توقعات السوق وشكل بداية قوية لهذا العام وفق وكالة أنباء "شينخوا".

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وأشار إلى أن أبرز ثلاث نقاط شهدها قطاع الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الجاري هي الزيادة السنوية في القيمة المضافة الصناعية، والتي تجاوزت النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى تنويع منتجات ووجهات التصدير للبلاد، وصعود التقنيات والصناعات الجديدة كمحركات للنمو الاقتصادي.

وقال تشو إنه يتوقع أن يظل سعر صرف الرنمينبي، العملة الصينية، مستقرا إلى حد كبير طوال العام. مشيرا إلى أنه على الرغم من أن اليوان يواجه ضغوطا لانخفاض القيمة مقابل الدولار الأميركي على المدى القصير، إلا أنه من المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، ما سيخفف الضغط الهبوطي.

وتعد قمة جي بي مورغان العالمية للصين واحدة من أكبر الاجتماعات لقادة الأعمال في الصين وأكثرها تأثيرا، حيث تربط مجتمع الاستثمار العالمي بالسوق الصينية. وهذا العام هو العشرين على التوالي الذي يشهد إقامة هذا الحدث.

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