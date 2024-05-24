تباطؤ التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي.. وصل 2.2%

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تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مما يشير على الأرجح إلى أن بنك اليابان سيتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك هشا.

وفي حين أن التضخم يسير بشكل مريح فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن صناع السياسة حريصون على أن يكون الدافع وراء ارتفاع الأسعار في اليابان هو الطلب المحلي المستدام.

وأظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، والذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في مارس. لقد تطابق مع متوسط توقعات السوق.

وارتفع المؤشر "الأساسي"، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس رئيسي لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4% بعد زيادة بنسبة 2.9% في مارس. ويمثل ذلك أبطأ نمو منذ سبتمبر 2022.

ويُنظر إلى بيانات التضخم على أنها أساسية لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي يرغب في دفع أسعار الفائدة للأعلى ولكن بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن سياسته النقدية فائقة السهولة التي استمرت عقدًا من الزمن.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في شركة SMBC Nikko Securities، إن "ضعف الاستهلاك جعل من الصعب رفع الأسعار في أبريل ومايو".

وأضاف أن بنك اليابان سيحتاج إلى رؤية توقف التضخم الأساسي عن التباطؤ قبل رفع أسعار الفائدة. "أعتقد أن رفع سعر الفائدة في يونيو ويوليو يبدو سابق لأوانه بعض الشيء".

قال بنك اليابان إن دورة حميدة من تحقيق هدف السعر المستمر والمستقر بنسبة 2% والنمو القوي للأجور أمر بالغ الأهمية لتطبيع السياسة.

وتنظر الأسواق عن كثب الآن إلى مقدار الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها هذا الربيع والتي ستترجم إلى أسعار البيع وتؤثر على التضخم.

وفي الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن الضعف المستمر للين قد يجبر بنك اليابان على المضي قدمًا في رفع سعر الفائدة التالي لتخفيف تأثيره على تكاليف المعيشة.

أدت الرهانات المتزايدة على المزيد من تشديد سياسة بنك اليابان هذا العام إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1% لفترة وجيزة هذا الأسبوع، وهو مستوى لم نشهده منذ مايو/أيار 2013، في الأيام الأولى من تجربة تيسير السياسة غير المسبوقة التي أجراها محافظ بنك اليابان السابق هاروهيكو كورودا.

فضعف الين، رغم كونه نعمة للمصدرين، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات. وهذا بدوره يهدد بتفاقم القوة الشرائية لدى الأسر ويؤثر على الاستهلاك.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس/آذار مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة للأجور الاسمية.