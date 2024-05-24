ترامب يتلقى 40 مليون دولار من جمع التبرعات من قطاع النفط في تكساس

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جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، 40 مليون دولار من المديرين التنفيذيين لشركات النفط وغيرهم من الجهات المانحة ذات الأموال الكبيرة في ولاية تكساس، وهو أحد أكثر الأيام ربحية للمرشح الجمهوري الذي يسعى إلى سد فجوة جمع التبرعات مع الرئيس جو بايدن.

وقوبل ترامب الذي يناصر صناعة النفط بتصفيق حار، والذي ينشد دعما مباشرا من القائمين على مباشرة صناعة النفط لدعمه في الانتخابات الرئاسية مع وعود بإلغاء اللوائح البيئية، التي تخضع لتدقيق الكونغرس.

وتعهد ترامب للحاضرين في هيوستن بدعم عمليات الحفر، وفتح المزيد من المجالات لتطوير الطاقة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

لقد دعمت صناعة النفط والغاز بشكل متزايد ترامب. إنها علاقة خضعت للتدقيق من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، حيث فتحت لجنتان في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس تحقيقًا حول ما إذا كان ترامب يطلب تبرعات لحملته الانتخابية من شركات النفط ومديريها التنفيذيين مقابل قرارات سياسية.

ويرتبط التحقيق بطلبات ترامب للحصول على تبرعات بقيمة مليار دولار خلال اجتماع أبريل/نيسان مع المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز.

اقتربت قيمة التبرعات الذي تلقاها ترامب في تكساس من أكثر من 50 مليون دولار تم جمعها الشهر الماضي. وكثف الرئيس السابق جهود جمع التبرعات منذ أن أصبح المرشح الجمهوري المفترض في مارس.

ومن بين الـ 40 مليون دولار التي تم جمعها، هناك 15 مليون دولار مخصصة لحملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وأحزاب الولايات، وفقًا لشخص مطلع.