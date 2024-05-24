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علما الصين وأوروبا
علما الصين وأوروبا
الحرب التجارية

فرنسا: مجموعة السبع بحاجة للاتحاد لمواجهة ممارسات تجارية صينية غير عادلة

أكدت أن المجموعة لديها مشاكل مع السياسات الصناعية للصين

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الجمعة، إن دول مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بحاجة إلى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

أدلى لومير بهذه التصريحات للصحافيين قبل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا.

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وأضاف "علينا بالتأكيد تجنب أي نوع من أنواع الحرب التجارية"، لكنه أضاف أن مجموعة السبع لديها مشاكل مع السياسات الصناعية للصين وتحتاج إلى حماية مصالحها بطرق تشمل تطوير القطاعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وفقا لـ "رويترز".

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قد تدفع التعريفات الأميركية الجديدة على السلع الصينية الشحنات نحو أوروبا وتضع ضغوطا متزايدة على بروكسل، التي تسعى جاهدة لتجنب الوقوع في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان فرض الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي تعريفات إضافية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية وضاعف المعدل ثلاث مرات على الصلب والألمنيوم.

وجاءت الخطوة الأميركية في الوقت الذي تكافح فيه المفوضية الأوروبية لحماية صناعات التكنولوجيا الخضراء المحلية من المنافسين الصينيين الأقل تكلفة.

وأقر البيت الأبيض رفع الرسوم الجمركية على ما قيمته 18 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصُلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

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