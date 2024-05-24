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وزارة التجارة والصناعة المصرية
وزارة التجارة والصناعة المصرية
اقتصاد مصر

وزارة مصرية تكشف حقيقة ما تردد بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي

دبي - العربية.نت
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نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية جملة وتفصيلا ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه "يستثنى ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2018".

كما يشمل سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين ، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.

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