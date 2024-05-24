"التصدير والاستيراد" السعودي يوقّع اتفاقية خط ائتمان مع "أبوظبي الإسلامي" في مصر

دقيقتان للقراءة

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط ائتمان بقيمة 25 مليون دولار أميركي مع مصرف أبوظبي الإسلامي في مصر، وذلك لتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق المصرية وتمكين الفرص التجارية بين البلدين.

ووقع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي في مصر محمد علي، وذلك في مقر المصرف بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين لدى الجانبين.

أين توجهت الصادرات السعودية في الربع الأول من 2024؟

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية مصر العربية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية المصرية، وكذلك خلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من مصر لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، وذلك بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور نايف الشمري: "توقيع اتفاقية خط الائتمان يندرج ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود البنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم".

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن إطار زيارة وفد بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى جمهورية مصر العربية برئاسة نائب الرئيس التنفيذي التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية في جمهورية مصر العربية لتوفير الأدوات الائتمانية الفعالة للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين في مصر.

وخلال الزيارة التقى نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري بنائب محافظ البنك المركزي المصري طارق الخولي، وتم مناقشة فرص التعاون المشترك مع البنوك المصرية لتعزيز التجارة البينية وتذليل أي عقبات تحد من رواج الصادرات السعودية غير النفطية في السوق المصرية، كما تضمنت الزيارة الاجتماع مع كبار التنفيذيين في بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، للوقوف على التعاون القائم مع المصرفين واستطلاع فرص تعاون إضافية بما يلبي الطموحات المشتركة.