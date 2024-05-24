"الخزانة" الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل
أكدت أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.
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ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل 7 سنوات، يوم الخميس المقبل، وفقا لوكالة أنباء البحرين.
وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على فئات السندات الثلاث أقل من المتوسط.
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