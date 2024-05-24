اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
اقتصاد أميركا

"الخزانة" الأميركية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

أكدت أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

غولدمان ساكس يحذر من ارتفاع نسبة تكلفة الديون الأميركية إلى منطقة الخطر

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل 7 سنوات، يوم الخميس المقبل، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة الفلسطينية اقتصاد اقتصاد البنك الدولي يحذر من مخاطر الانهيار المالي في السلطة الفلسطينية

وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وجاء الطلب على فئات السندات الثلاث أقل من المتوسط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك صيف ساخن في بريطانيا.. دعاية وانتخابات بعد مفاجأة سوناك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط