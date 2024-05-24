"فيتش" تؤكد تصنيف سلطنة عُمان عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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أصدرت وكالة فيتش، اليوم الجمعة، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة.

وتتوقع فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9% في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا أميركيًّا للبرميل.

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وقالت الوكالة إنها تتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في نهاية عام 2023م إلى 32.4% في عام 2024م، و31.9% في عام 2025م، مشيرةً إلى مواصلة سلطنة عُمان في سداد بعض الديون قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.

وتتوقع الوكالة أن تسدد الحكومة نحو 2.9 مليار دولار أميركي من ديونها الخارجية في النصف الأول من عام 2024م.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في عام 2023م إلى 1.8% في عام 2024م، مدعومًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7%، ويُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستهلاك المحلي، ونمو الاستثمارات الأجنبية، وتحسُّن قطاع السياحة. كما تتوقع الوكالة أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 2.8% في عام 2025م.

وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية.