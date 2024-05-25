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البنك الدولي
اقتصاد سوريا

البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد السوري 1.5% في 2024

وسط ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي

دبي - العربية.نت
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توقع تقرير جديد للبنك الدولي أن يستمر انكماش الاقتصادي السوري خلال العام الجاري بنسبة 1.5% مقابل 1.2% في 2023.

وقال البنك الدولي في تقريره إن من المتوقع أيضا أن "يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجع مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار".

كما توقع التقرير أن "يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

انخفاض قياسي لقيمة الليرة السورية في السوقين الموازية والرسمية اقتصاد اقتصاد سوريا انخفاض قياسي لقيمة الليرة السورية في السوقين الموازية والرسمية

وفيما يتعلق بالتضخم، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يظل مرتفعا هذا العام "بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".

وشدد التقرير على أن التحويلات المالية تمثل "شريان حياة بالغ الأهمية" للأسر السورية، مشيرا إلى أن إرسال التحويلات من الخارج مرتبط بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنسبة 12 نقطة مئوية، وتراجع معدلات الفقر بنحو 8 نقاط مئوية.

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