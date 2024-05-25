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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خاص العربية نت
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - خاص العربية.نت
اقتصاد مصر

الرئيس المصري: لو حصلنا الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفنا سعر الاستهلاك مرتين

السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن رغيف الخبز يكلف الدولة 1.25 جنيه، موضحا أن إجمالي دعم الخبز يصل إلى 130 مليار جنيه.

وأضاف السيسي أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنويا، بينها 10-12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز.

وقال السيسي: "لو قمنا بتحصيل الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفنا سعر الاستهلاك مرتين".

وتابع: "مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل".

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