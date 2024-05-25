اقتصاد مصر
الرئيس المصري: لو حصلنا الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفنا سعر الاستهلاك مرتين
السيسي: مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن رغيف الخبز يكلف الدولة 1.25 جنيه، موضحا أن إجمالي دعم الخبز يصل إلى 130 مليار جنيه.
وأضاف السيسي أن مصر تستهلك 18 مليون طن من القمح سنويا، بينها 10-12 مليون طن على الأقل لإنتاج الخبز.
وقال السيسي: "لو قمنا بتحصيل الثمن الحقيقي لتكلفة الكهرباء لضاعفنا سعر الاستهلاك مرتين".
وتابع: "مواردنا ليست كبيرة بشكل يسمح بمواجهة التحديات من غير جهد وتحمل".
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