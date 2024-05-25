اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أرض زراعية في المغرب زراعة المغرب قمح
أرض زراعية في المغرب
اقتصاد المغرب

المغرب يتوقع تراجعا حادا في إنتاج الحبوب هذا العام بسبب الجفاف

الوزارة توقعت إنتاج 1.75 مليون طن من القمح اللين هذا العام

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب إنها تتوقع تراجع إنتاج الحبوب إلى 3.12 مليون طن هذا العام، بانخفاض 43% مقارنة بالعام الماضي، بسبب الجفاف.

وتوقعت الوزارة إنتاج 1.75 مليون طن من القمح اللين و0.71 مليون طن من القمح الصلد و0.66 مليون طن من الشعير.

وقامت الوزارة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات لضمان حسن سير الموسم الفلاحي 2023-2024 وتعزيز دعم تنمية السلاسل الفلاحية في ظل ظروف مناخية جد صعبة.

"صندوق النقد" يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% في السنوات القادمة قصص اقتصادية اقتصاد المغرب "صندوق النقد" يتوقع ارتفاع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% في السنوات القادمة

وحسب البيان، تشمل هذه التدابير، على وجه الخصوص، توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتنمية السلاسل الفلاحية وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتم تسويق حوالي 1.1 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار تحفيزية مدعمة في حدود 210 دراهم للقنطار للقمح اللين والشعير، و290 درهما للقنطار للقمح الصلب.

وقامت الوزارة بتنفيذ برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، بهدف حماية الرصيد الحيواني والنباتي. وفي هذا الصدد، تم منح إعانة مالية للفلاحين لاقتناء الأسمدة الآزوتية وبذور وشتلات الطماطم المستديرة والبصل والبطاطس لفائدة الفلاحين من أجل ضمان تموين الأسواق الطبيعي والمنتظم بالمنتجات الفلاحية.

وواصلت الوزارة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، وفق البيان.

فيما يتعلق بالتأمين الفلاحي، مكن البرنامج من الوصول إلى 1 مليون هكتار من المساحة المغطاة للحبوب والقطاني والبذور الزيتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي نيويورك تايمز تكشف تفاصيل 17 ساعة عاشتها إيران في البحث عن طائرة رئيسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط