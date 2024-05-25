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علم السعودية - اقتصاد السعودية- المصدر واس
علم السعودية
اقتصاد السعودية

"موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭"Aa1"‬

التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار

دبي - العربية.نت
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رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

ويمثل النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.

وقالت موديز في بيان إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية"، وفق "رويترز".

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة اقتصاد اقتصاد السعودية "ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

وأضافت "الفجوة الصفرية" بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.

ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى "فجوة الثلاث درجات" بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي "A1".

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس/ آذار التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.

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