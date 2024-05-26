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وزير المالية السعودي محمد الجدعان مناسبة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
اقتصاد

الجدعان: السعودية ملتزمة بدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي

أكد أن أفريقيا غنية بمواردها وتتمتع بإمكانات كبيرة

دبي - العربية.نت
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شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع الذي عُقد خلال الفترة 23-25 مايو/أيار الجاري بمدينة ستريزا في إيطاليا.

وحضر الجدعان أربع جلسات تناولت الوضع الاقتصادي العالمي، ففي جلسة "الذكاء الاصطناعي والتنمية: التحديات والفرص"، أكّد التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالمياً، نقلاً عان وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

كما أوضح في جلسة "احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل"، أن "النهج متعدد الأبعاد" المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، حيث تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

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أما في جلسة "مبادرات التنمية، مع تسليط الضوء على قارة أفريقيا"، فقد أشار الجدعان إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد، فيما بيّن في جلسة "المدفوعات العابرة للحدود"، أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في العام 2020، اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود، ونتج عن ذلك إنشاء مجموعة تنسيق المدفوعات عبر الحدود لتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات عالمياً، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.

والتقى الجدعان على هامش أعمال الاجتماع عدداً من الوزراء وقادة المنظمات العالمية، وناقش معهم أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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