الجدعان: السعودية ملتزمة بدورها المحوري في تطوير الذكاء الاصطناعي

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع الذي عُقد خلال الفترة 23-25 مايو/أيار الجاري بمدينة ستريزا في إيطاليا.
وحضر الجدعان أربع جلسات تناولت الوضع الاقتصادي العالمي، ففي جلسة "الذكاء الاصطناعي والتنمية: التحديات والفرص"، أكّد التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالمياً، نقلاً عان وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
كما أوضح في جلسة "احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل"، أن "النهج متعدد الأبعاد" المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، حيث تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.
أما في جلسة "مبادرات التنمية، مع تسليط الضوء على قارة أفريقيا"، فقد أشار الجدعان إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد، فيما بيّن في جلسة "المدفوعات العابرة للحدود"، أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في العام 2020، اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود، ونتج عن ذلك إنشاء مجموعة تنسيق المدفوعات عبر الحدود لتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات عالمياً، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.
والتقى الجدعان على هامش أعمال الاجتماع عدداً من الوزراء وقادة المنظمات العالمية، وناقش معهم أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
-
"أديس" تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية في الكويت بـ 2.42 مليار ريالتبدأ أعمال عقود المنصات خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025 شركات
-
جوهرتا شركة "بيركشاير" في توزيعات الأرباح.. فلسفة الاستثمار الطويلستحصل شركة وارن بافيت على توزيعات أرباح بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2024 قصص اقتصادية
-
"الخدمات الأرضية" توافق على تأسيس شركة متخصصة في أنشطة وكالات السفررأسمال الشركة الجديدة يبلغ 500 ألف ريال شركات