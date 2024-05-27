الإمارات تخصص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي
لترتفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، اليوم الاثنين، تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفي منتج.
وأوضح الجابر في كلمته الافتتاحية بمنتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و3 مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة.
وقال إن هناك استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم وحلول تمويلية للقطاع الصناعي بالشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، وذلك لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن الجابر عن إطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 370 مليون درهم من مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الناشئة.
كانت النسخة الثانية من المنتدى شهدت إطلاق قائمة تضم 1400 منتج يمكن تصنيعها محليا في الإمارات بالتعاون مع 12 شريكا استراتيجيا بقيمة إجمالية 120 مليار درهم.
وأشار الجابر إلى أنه تم بالفعل تنفيذ 52%من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات القادمة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية والصناعات البلاستيكية والمطاطية والنسيجية والخزفية والمعدنية والأنابيب ومعدات الحفر وغير ذلك.
-
الإمارات تسعى لإضافة 100 ألف وظيفة للمواطنين خلال 3 أعوام
عدد الإماراتيين المنضمين للعمل في القطاع الخاص في العامين الأخيرين تجاوز 70 ألفاً
اقتصاد
-
الإمارات تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان
فريق من صندوق النقد يزور باكستان لمناقشة الميزانية وسياسات التعافي الاقتصادي
اقتصاد
-
"أدنوك" الإماراتية تطرح 5.5% من رأسمال "أدنوك للحفر" للاكتتاب عبر بناء سجل الأوامر
الشركة ستطرح نحو 880 مليون سهم عادي
أسواق المال