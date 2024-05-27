الحرب تبعد خفض الفائدة من طاولة المركزي الإسرائيلي

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يدرس البنك المركزي الإسرائيلي إمكانية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، بعد أن أشار في وقت سابق إلى ما يصل إلى 3 تخفيضات لمساعدة الاقتصاد الذي تضرر من الحرب.

ويؤدي الارتفاع القياسي في إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين.

ومن المحتمل أن تؤدي البداية المحتملة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق إلى تغيير الجدول الزمني لتيسير بنك إسرائيل أيضاً.

وقد تبنى صناع السياسات الإسرائيليون على نحو متزايد انحيازاً أكثر حيادية بعد خفض المعدل في بداية العام، مع استمرار الحرب ضد حماس لأكثر من 7 أشهر. أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني على أن اللجنة النقدية ستترك مؤشرها القياسي عند 4.5% للاجتماع الثاني على التوالي يوم الاثنين.

ولم تعد شركة سيتي غروب تتوقع أن تستأنف إسرائيل التخفيضات هذا العام، ويصفها بنك هبوعليم بأنها "بعيدة عن اليقين". كما تخلى المتداولون عن رهاناتهم على أن المزيد من التيسير أصبح وشيكاً.

قلق أكبر

وقال رونين مناحيم، كبير اقتصاديي السوق في بنك مزراحي تفاهوت: "هناك قلق أكبر من أن فجوات أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة الشيكل المتقلب بالفعل وزيادة الضغوط التضخمية".

ويهدد الفارق الأوسع في الأسعار بين إسرائيل والولايات المتحدة تدفقات رأس المال ويمكن أن يؤدي إلى تقويض العملة المحلية. على الرغم من أن الشيكل قد عوض مؤخراً بعض الخسائر التي تكبدها في الفترة من مارس إلى أبريل/نيسان، إلا أن تقلبه التاريخي لمدة 3 أشهر بأكثر من 10% لا يتتبع سوى البيزو التشيلي والروبل الروسي بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسية تتتبعها بلومبرغ.

وقال مناحيم: "يفضل البنك المركزي دائماً المخاطرة بمعدل فائدة مرتفع جداً لفترة طويلة جداً - على الرغم من أن ذلك يمكن أن يؤثر على النمو - على التخفيض المتسرع الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وربما تنتهي أسعار الفائدة إلى أعلى من ذي قبل".

وقد بلغت فاتورة الحرب الإسرائيلية بالفعل 16 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تضخم العجز في الميزانية على مدى 12 شهراً إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من إبريل. وقد دعا محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الحكومة مراراً وتكراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الدفاع.

وقال آشر بلاس، كبير الاقتصاديين السابق في بنك إسرائيل: "إن زيادة الإنفاق الحكومي والعجز المتزايد يساهمان أيضاً في الضغوط التضخمية، وفي مثل هذه الظروف من المرجح أن يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تقييداً".

تزايد الضغوط

تتزايد ضغوط الأسعار في الوقت الذي تبدو فيه التوقعات قاتمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بعد التعافي في الربع الأول. وتمثل مدة الصراع وشدته أكبر قدر من عدم اليقين، حيث يقوم الجيش الآن بتوسيع عملياته في رفح، فضلاً عن القتال في الشمال مع حزب الله اللبناني.

ولا تزال الصناعات من البناء إلى تجارة التجزئة متأثرة بالاضطراب الناجم عن القتال. ونتيجة لذلك فإن النمو الاقتصادي يسير في طريقه نحو الاعتدال في الأرباع المقبلة حتى مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 2.8% من مستواه قبل الحرب.

وفي حين يتوقع بنك إسرائيل أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 2% هذا العام، فإن وكالتي التصنيف الائتماني S&P Global Ratings، وموديز تتوقعان انتعاشاً أضعف بكثير أقرب إلى 0.5% وحتى 0.6%.

لكن البنك المركزي لديه مجال أقل للتحفيز الآن بعد أن انتعش التضخم، في ارتفاع وصل إلى 2.8% في أبريل، وهو الأسرع هذا العام. وأظهر مسح أجراه البنك المركزي أن توقعات نمو الأسعار في العام المقبل ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو/أيار ووصلت إلى 3%.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادات السريعة في تكلفة المواد الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، إلى الحفاظ على زخم التضخم هذا الشهر، مع ارتفاع تكلفة السفر الجوي بشكل حاد أيضاً.

ويتوقع المحللون في القسم المالي في بنك هبوعليم نمو الأسعار بنسبة 3.2% في 12 شهرا و"يقدرون أن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم"، وفقا لتقرير. وقالوا: "إن تخفيضات أسعار الفائدة سوف تؤجل".