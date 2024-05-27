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العراق يتخذ حزمة إجراءات لتشجيع عودة النازحين

تتضمن زيادة المنحة إلى 4 ملايين دينار عراقي وأرضا

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اتخاذ عدة إجراءات لتشجيع عودة النازحين.

وقالت الوزارة، إن الإجراءات تتضمن تعديل منحة العودة من 1.5 مليون دينار عراقي إلى 4 ملايين دينار عراقي، وكذلك اختيار أرض لتكون مثل "دورا واطئة الكلفة" في الأنبار، كذلك منح العوائل مبالغ وبعض السلع المعمرة لتجهيز المنازل.

وأضافت أن هذا التوجه يأتي ضمن اتجاه الحكومة العراقية لغلق المخيمات وعودة النازحين، لأنها ترى أن إبقاء المخيمات حتى هذا الوقت هو أمر صعب على العراق.

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